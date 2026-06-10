إعلان

السيسي يصدق على قانون مد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر

كتب : محمد أبو بكر

04:02 م 10/06/2026

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

نص القانون على استمرار الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.

الدعوة للانتخابات قبل انتهاء المدة بـ60 يومًا

بحسب القانون، يجب الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء فترة المد بستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد المنظمة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

تطبيق الضوابط المنظمة للانتخابات النقابية

أكدت المادة المنظمة للانتخابات أن إجراءات الدعوة والاقتراع ستتم وفق الأحكام المعمول بها في قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استكمال الدورة الجديدة وفق الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الانتخابات النقابية النقابات العمالية مجلس النواب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
أخبار البنوك

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
علاقات

تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
قبل تتويج زيدان بـ40 عامًا.. عملية سرية جزائرية هزت فرنسا في كأس العالم
كأس العالم 2026

قبل تتويج زيدان بـ40 عامًا.. عملية سرية جزائرية هزت فرنسا في كأس العالم
أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
أخبار مصر

أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج