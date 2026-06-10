صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

نص القانون على استمرار الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.

الدعوة للانتخابات قبل انتهاء المدة بـ60 يومًا

بحسب القانون، يجب الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء فترة المد بستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد المنظمة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

تطبيق الضوابط المنظمة للانتخابات النقابية

أكدت المادة المنظمة للانتخابات أن إجراءات الدعوة والاقتراع ستتم وفق الأحكام المعمول بها في قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استكمال الدورة الجديدة وفق الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي.