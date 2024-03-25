لحصر التجارب الناجحة.. وزير الري يتابع موقف المنظومة الرقمية للري الحديث -تفاصيل وصور

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المنظومة الرقمية الجاري إعدادها حاليًّا لحصر التجارب الناجحة للري الحديث والمنفذة بمعرفة المزارعين وعلى نفقتهم، على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

واستعرض سويلم ما تتضمنه المنظومة الرقمية الجاري إعدادها من حصر لهذه التجارب الناجحة للري الحديث، والتى أسهمت في تحسين وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل التكاليف، مع ترشيد لكميات المياه المستخدمة في الري.

وأكد سويلم أهمية هذه التجارب الناجحة للري الحديث والتي قام بها المزارعون بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة؛ باعتبارها نماذج ناجحة لغيرهم من المزارعين، والتي يمكن تطبيقها بمعرفتهم في أراضيهم الزراعية، مشيراً إلى دور إدارات التوجيه المائي بالوزارة في توعية المزارعين بمختلف المحافظات وتعريفهم بهذه التجارب من خلال تنظيم زيارات لهذه المزارع للتعرف على الطبيعة على هذه التجارب وما تحققه من مكاسب مادية للمزارعين ونقل هذه التجارب للتطبيق بأراضيهم، حيث وجه سويلم قطاع تطوير الري وأجهزة التوجيه المائي بإعداد خطة زمنية للزيارات المقترح القيام بها لهذه المزارع؛ لنشرها بين المزارعين.

وأشار وزير الري إلى دور روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي في دعم التواصل بين المزارعين على المجرى المائي وغيرهم من المزارعين أصحاب التجارب الناجحة للري الحديث، موجهاً بقيام التوجيه المائي بتوفير الدعم اللازم لهذه الروابط لتسهيل مهمتها في التواصل مع المزارعين من أصحاب هذه التجارب.