شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

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أمطار القاهرة اليوم.. 17 صورة ترصد الأجواء في شوارع العاصمة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية 21 درجة، وشمال الصعيد 23 درجة، وجنوب الصعيد 26 درجة.