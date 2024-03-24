إعلان

BBC

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

09:14 م الأحد 24 مارس 2024
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية 21 درجة، وشمال الصعيد 23 درجة، وجنوب الصعيد 26 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس الأرصاد شبورة مائية السواحل الشمالية درجة الحرارة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة
"البحوث الفلكية" يكشف عن أول أيام عيد الفطر المبارك
رمضانك في خيمة| شتات سوريا يبدد لمة رمضان.. "لما بيجي هون بنزعل"
بين الاستغناء والتقسيط.. كيف يقضي المصريون أيام شهر رمضان؟