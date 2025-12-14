استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جوناثان غاردنر، نائب الرئيس الأول لمجلس تصدير منتجات الألبان، والمسؤول عن ملفي الوصول إلى الأسواق والشؤون التنظيمية، وذلك بمقر الهيئة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة وجودة منتجات الألبان، ودعم نفاذها إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية المعمول بها عالميًا.

كما تم استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة على منتجات الألبان بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز ثقة المستهلكين.

كما ناقش الجانبان دور مجلس تصدير منتجات الألبان في دعم الرقابة على مراكز تجميع الألبان في مصر، من خلال نشر الوعي بالاشتراطات الصحية والفنية، والمساهمة في برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بتلك المراكز، ونقل أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الالتزام بممارسات التداول الجيد وسلامة الألبان الخام منذ مراحل الإنتاج الأولى.

وتطرق اللقاء إلى سبل النهوض بمراكز تجميع الألبان عبر تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة الفنية، وتشجيع تطبيق منهج الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، وتحسين نظم التتبع والتسجيل، بما يضمن جودة المنتج ويعزز قدرته على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة، مع الالتزام الكامل بحماية صحة المستهلك.

من جانبه، أعرب غاردنر عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحديث التشريعات والإجراءات التنظيمية، وبما يدعم الوصول الآمن والمستدام لمنتجات الألبان المصرية إلى مختلف الأسواق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الهيئة لتعزيز التعاون الدولي ودعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، خاصة منتجات الألبان، في الأسواق الإقليمية والعالمية.