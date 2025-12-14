إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 ديسمبر 2025

كتب : مصراوي

03:27 م 14/12/2025

البورصة المصرية

كتبت: ميريت نادي

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6591 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6552 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5733 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4914 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 45864 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

