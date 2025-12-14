أجرى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم خلال الجولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء في محيط موقف السلام النموذجي الجديد الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق، كما لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى، مع رفع مستوى النظافة في المنطقة المحيطة بالموقف.

رافق محافظ القاهرة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.