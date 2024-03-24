طقس الساعات المقبلة.. أجواء شتوية والأرصاد تحذر من الأمطار

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أحدث 24 صورة لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية خلال الساعات المقبلة من الطقس اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن من المتوقع اليوم انخفاض درجات الحرارة ️إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس.