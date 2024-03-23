"الأرصاد" تكشف عن موجة حارة على أغلب أنحاء البلاد في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس 28 مارس 2024، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الأرصاد"، أن الطقس من الثلاثاء القادم وحتى الخمس، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وكانت، "الهيئة"، أعلنت منذ قليل، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية، فإن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية، تشهد، نشاط للرياح، خلال الساعات القادمة، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.