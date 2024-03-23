481.6 مليون جنية أرباح بزيادة 77%.. نتائج الجمعية العمومية لمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- محمد شاكر:

اعتمدت الجمعية العامة العادية ال٢٨ للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنية مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنية، بنسبة زيادة قدرها 77% عن العام السابق، وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 2.27 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنية، وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم.

كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023،

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الجبالي عدد من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023، حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التي تدر عائد عليها بشكل كبير، ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذي يلعب دوراً هاماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، حيث ساهم بإيجابية في الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية.

وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي، مشيراً إلى الاتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، على ترميم 300 فيلماً روائياً قديماً من كلاسيكيات السينما المصرية.

مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرأن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.

كما ألقى الضوء على توجه الشركة خلال العام الماضي إلى فتح أفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر ، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قامت بالإشراف علي تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي.

وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لاستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتنقيات الــ 4k تمهيدا لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة باستخدام هذه التقنيات، والتي تعد الأحدث عالمياً في مجال البث، ومن الأمور الهامة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023، الارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، من خلال دعم النواحي اللوجستية المتمثلة في إضافة معامل جديدة، وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024.

كما أشار الجبالي إلى التحديث والتطوير الذي شهده مركز التدريب بالمدينة up skill، والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والاجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات (عرب سات) مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة على المدي الطويل.

وتطرق الجبالي إلى عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة خلال العام الماضي، وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف علي تركيب محول كهربائي جديد، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم علي شبكة الصرف الرئيسية، وأشار أيضاً إلي عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة، حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به، والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق.

كما تطرق الجبالي إلى الخطوة الهامة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بإفتتاح المرحلة الاولي من مشروع

" ماجيك لاند الحكير " الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الامور الإيجابية، أدت بشكل ملحوظ إلى تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الإيرادات.

وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد ، وإخلاص من أجل رفعة المدينة، وكذلك تقديره لكافة العاملين، والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة