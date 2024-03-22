أجواء دافئة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تشهد البلاد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة كما تشهد انخفاضًا طفيفًا على أغلب الأنحاء.

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