بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. السيسي يلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار على هذه المناطق وانخفاض بالحرارة

كتب- محمد أبو بكر:



نشر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تأديته صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي؛ وذلك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

والتقى رئيس الجمهورية، عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، عقب أداء الصلاة.

وجاء ذلك بحضور، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

وألقى الشيخ الشحات السيد العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، وتلقى القرآن الشيخ أحمد تميم المراغي.