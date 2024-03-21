توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن تطوير طريق مصر - أسيوط السريع

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لأعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق مصر - أسيوط السريع في منطقة كوبري المرازيق، بدءًا من قرية المرازيق وصولًا إلى قريتي أبو رجوان والشوبك (جنوبي وشمالي)، على مسافة تبلغ 4 كيلومترات، حيث يعد هذا الطريق من المحاور المرورية الحيوية في مركز ومدينة البدرشين.

وقال "راشد"، وفقًا لبيان المحافظة، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير شاملة على الطريق، بالإضافة إلى إقامة دوارات مرورية لخدمة المطالع والمنازل عند كوبري المرازيق، بهدف تعزيز سهولة حركة المرور في المنطقة.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة، بتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة.

وفي إطار جولته، تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبري للمشاة، بهدف خدمة سكان قرية المرازيق وتسهيل عبورهم للطريق، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

وشملت الجولة، تفقد المراحل النهائية لإنشاء مسجد الرحمن في قرية أبو رجوان بالمرازيق، والذي تنفذه هيئة الطرق والكباري بدلًا من المسجد القديم في نفس المنطقة.

وشدد محافظ الجيزة، خلال جولته، على رؤساء مراكز البدرشين والحوامدية، بضرورة متابعة حالة النظافة وزيادة كفاءتها في القرى، وضمان الالتزام من قِبل الشركات والمتعهدين المسؤولين عن النظافة بجمع النفايات بشكل دوري، بهدف تحسين نظام النظافة بالمنطقة.

كما شدد على منع أية تعديات على الرقعة الزراعية ومخالفات البناء مع الإزالة الفورية لأية حالات يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضًا:

مادية وعينية.. تفاصيل جديدة بشأن تعويضات حريق ستوديو الأهرام

15 صورة من حريق ستوديو الأهرام.. مصدر يكشف مصير أصحاب العقارات المجاورة

بقيمة 15 ألف جنيه.. بدء صرف تعويضات حريق ستوديو الأهرام بواسطة لجنة ثلاثية

أول تعليق برلماني بشأن حادث حريق استوديو الأهرام