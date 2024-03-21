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BBC

تحذير رسمي من عبوات غير مطابقة لـ"كونجستال".. كيف تتعرف عليها؟

12:49 م الخميس 21 مارس 2024

دواء كونجستال

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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة المصرية من عبوات غير مطابقة للمواصفات لإحدى تشغيلات دواء "كونجستال" في الأسواق.

ونص منشور أصدرته الهيئة وحصل عليه مصراوي، على التحذير من تشغيلة رقم "230299" لدواء "كونجيستال"؛ كون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

وتعد أقراص "كونجستال" من أقوى العلاجات التي تستخدم للتخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا المصاحبة مثل، ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، تدمع العيون.

ونص المنشور على "سحب ووقف تداول وتحريز" تلك التشغيلة.

وأشارت إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كونجيستال

دواء كونجستال هيئة المصرية أعراض البرد والأنفلونزا

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