طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح وشبورة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها، أمطار ورياح.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

الخميس 21 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن الأحوال الجوية تتأثر اليوم الخميس، بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 40 تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، بوجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الجمعة 22 مارس 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الجمعة القادم الموافق 22 مارس، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

السبت 23 مارس 2024

أضافت "الأرصاد"، أن طقس السبت القادم، يشهد، أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى الغرب، على فترات متقطعة.

أشارت "الهيئة"، بتأثر الأحوال الجوية، بتواجد الشبورة المائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 24 مارس 2024

تابعت "الأرصاد"، أن طقس الأحد القادم، يشهد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، على فترات متقطعة.

أكملت "الهيئة": تتأثر الأحوال الجوية الأحد القادم، بتواجد نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

الإثنين 25 مارس 2024

استطردت "الأرصاد"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

الثلاثاء 26 مارس 2024

وأردفت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية الثلاثاء القادم، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة.