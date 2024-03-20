أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 وحتى الإثنين 25 مارس 2024.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس يومي الأربعاء 20 مارس والخميس 21 مارس ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن هناك نشاطا للرياح على مناطق من: "القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية"، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

أما عن طقس الخميس 21 مارس 2024، توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما يشهد طقس الجمعة 22 مارس والسبت 23 مارس 2024، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة اليوم.

وأكدت الهيئة، أن طقس الأحد 24 مارس 2024، يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى وجود نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن طقس الإثنين 25 مارس 2024، أشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.