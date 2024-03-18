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وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024.. الشروط والتفاصيل وآخر موعد للتقديم

06:06 م الإثنين 18 مارس 2024

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

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كتب- محمد فتحي:

وظائف هيئة الأبنية التعليمية، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث الساعات القليلة الماضية بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود عدد من الوظائف الخالية في هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تشمل الوظائف المتاحة في هيئة الأبنية التعليمية التي أعلن عنها: "رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي.

شملت الوظائف أيضا: مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم، ومدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني، ومدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الأبنية التعليمية هي كالأتي: بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة، ومقترحات التطوير بملف مكون من عدد 7 نسخ، وعدد 4 صور شخصية حديثة.

تقديم الطلب في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

تقدم طلبات الوظائف على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في "3 شارع حسن المأمون– مدينة نصر– القاهرة" خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

ويبدأ التقديم من اليوم 18 مارس وحتى 17 أبريل 2024. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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