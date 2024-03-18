تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الطقس يعود مرة أخرى بداية من الأربعاء، لافتة إلى أن التقلبات الجوية تنتهي غدا وتكون ذروتها اليوم وغدا الثلاثاء.

وأضافت غانم: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، والكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن أمطار اليوم ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، فضلا عن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تشهد بعض السيول اليوم خاصة على الطريق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكدت أن الأمطار قد تمتد خلال فترة المساء إلى القاهرة الكبرى وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتابعت: كما تنشط الرياح ويزيد الشعور بالبرودة بشكل كبير، فضلا عن إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.