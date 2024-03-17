أمطار رعدية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن "الأرصاد"، فإن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد عددًا من الظواهر الجوية المُختلفة، أبرزها الأمطار والرياح.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

طقس الأحد 17 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس الأحد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 لـ50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

كما توقعت "الهيئة"، أن يشهد طقس، أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

وقالت، إن الأحوال الجوية بطقس الأحد، تتأثر، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

طقس الإثنين 18 مارس 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين القادم، تشهد، أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية الإثنين القادم، تتأثر أيضًا، بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر الطقس، بنشاط للرياح، على جميع الأنحاء، على فترات متقطعة؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

طقس الثلاثاء 19 مارس 2024

تابعت "الأرصاد"، أن طقس الثلاثاء، يتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، على فترات متقطعة.

وأكملت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية الثلاثاء القادم، تشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس من الأربعاء 20 مارس وحتى الجمعة 22 مارس 2024

استطردت "الأرصاد"، أنه حالة الطقس بدءًا من الأربعاء القادم وحتى الجمعة، تشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.