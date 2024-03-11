اختبار وصلاحية.. 6 نصائح مهمة لتجنب أضرار الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح للتوعية بالممارسات التي من شأنها الحفاظ على صحة المريض وأمانه.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الحفاظ على أمان المريض وتوفير أعلى فائدة ممكنة من الخطة العلاجية هو الهدف الأسمى الذي يهدف إليه مقدمو الرعاية الصحية.

ويحتفي العالم هذا العام بالأسبوع العالمي لأمان المريض في الفترة من 10 إلى 16 مارس للتوعية بالممارسات التي من شأنها الحفاظ على صحة المريض وأمانه.

وتشمل تلك النصائح التي قدمتها هيئة الدواء المصرية:

* ضرورة التحدث مع الطبيب المعالج لفهم الحالة الصحية للمريض، والحرص على إبلاغه بكافة الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها لتجنب التفاعلات الدوائية غير المرغوب بها.

* استشارة الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية لكي يتم الحصول على الفائدة المرجوة من الدواء.

* إخبار الطبيب المعالج عن وجود حساسية من أي أدوية أو أطعمة.

* عدم التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.

* تفقد تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية قبل تناولها، وحفظ الأدوية طبقًا لشروط التخزين المناسبة، الاستعانة بنشرة الدواء أو الرجوع للصيدلي لمعرفة ظروف التخزين لكل مستحضر صيدلي.

* تجنب الخلط بين القطرات المختلفة مثل قطرات العين والأذن والفيتامينات، الاحتفاظ بكل قطرة في مكان مختلف حتى لا يلتبس الأمر وقراءة الاسم المدوّن على العبوة قبل الاستخدام.