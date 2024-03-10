نشاط رياح وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت، أنه تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.