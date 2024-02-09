أجواء مستقرة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً من هذه الظاهرة



(مصراوي):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد، أن الأجواء مستقرة غدًا السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.