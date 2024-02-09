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BBC

أجواء مستقرة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً من هذه الظاهرة

11:26 م الجمعة 09 فبراير 2024
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(مصراوي):
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد، أن الأجواء مستقرة غدًا السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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أجواء مستقرة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً من هذه الظاهرة
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