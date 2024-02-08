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بالفيديو.. أمين الفتوى: السعادة الزوجية رزق وليس اختيار أو قرار

07:50 م الخميس 08 فبراير 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السعادة بين الأزواج، رزق من الله، وهو ما جاء فى قوله سبحانه وتعالي " وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ"، وليست قرارا أو اختيار، لافتا إلى أن العبد له دور فى تحصيل أسباب السعادة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "كل إنسان عليه أن يعمل بأسباب السعادة، مثلما يعمل بأسباب النكد، فلابد من العمل بالاحترام والتقدير بين الزوجين، فى الفكر والمجهود والمشاركة فى البيت، بلاش إهانة حتى لا يتحول الأمر إلى حزن وتعاسة واكتئاب وتمنى الموت من كثرة القهر".

وأضاف: "أحيانا الزوج لا يجد السعادة من عدم احترام الزوجة له، وكذلك بعض الزوجات يصلن لدرجة تمنى الموت من القهر والتعاسة، وبالتالى يعود الأمر على الأولاد بالتعاسة".

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية السعادة بين الأزواج فتاوى الناس

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