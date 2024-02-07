قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟



كتب- محمد عبدالناصر:

تعتبر مدينة 6 أكتوبر، من أكثر المدن التي يوجد عليها طلب للحصول على وحدة سكنية، نظرًا للمشروعات المتنوعة وموقعها المتميز، وكذلك الخدمات المتعددة والبنية التحتية بالمدينة.

وفي التقرير التالي ننشر متوسط أسعار الوحدات السكنية في أهم مناطق المدينة ونسبة التغيير في الأسعار خلال الفترة الاخيرة، وفقا لشركات التسويق العقاري والسماسرة.

أقل سعر متر في مدينة 6 أكتوبر جاء في منطقة أرض جمعية المستثمرين والذي 6 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه، لكن في منتصف 2023 كان سعر المتر من 3500 جنيه وحتى 5500 جنيهًا.

كما يصل سعر المتر في مناطق مثل جنوب الواحات ومحور البوليفارد، لـ 8 آلاف جنيه جنيه حتى 7 آلاف جنيه وهذه الوحدات تكون في عمارات منفردة وليست في كمباوند، وبلغت نسبة الزيادة في هذه المناطق 50%.

وسجل سعر المتر في منطقة جنوب الأحياء 9 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف في 2023، فيما تراوح سعر المتر من 9 إلى 11 ألف جنيه في مناطق واحة أكتوبر وبيت الوطن والتوسعات الشرقية، بعدما كان بـ 8 آلاف بداية 2023.

وعن أسعار الكمباوندات، سجل متوسط سعر المتر بين 20 ألف وحتى 25 ألف جنيه، ويكون الاختلاف وفقا لمكان المشروع والخدمات المتوفرة به.

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