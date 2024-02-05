ارتفاع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الاثنين 5 فبراير 2024 إلى السبت 10 فبراير 2024

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من 7:6 درجة مئوية، كما يوجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر.

اعتبارا من الإثنين 05 فبراير 2024

- ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية.

الإثنين 05 فبراير 2024

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 06 فبراير 2024

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مطار خفيف بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

من الأربعاء 07 فبراير الى الجمعة 09 فبراير 2024

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.