قصور الثقافة تواصل الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4 ملايين زائر في 11 يومًا

كتب- محمد شاكر:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، اليوم الأحد، مجموعة من الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة حكي ناقشت خلالها المدربة أميرة سعد مع الأطفال مجموعة من القصص منها "شجرة ورود، وعفاريت نصف الليل"، تلاها ورشة تصميم مجلة عن الكاتب يعقوب الشاروني، باستخدام الكانسون الملون، وألوان الشمع.

وتواصلت فعاليات كل من ورشة "اكتب اسمك باللغة المصرية القديمة" تدريب كريمة الديب، وورشة عمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها مع المدربة يمنى حسين.

وضمن الورش الفنية قدمت د. إيمان نوار ورشة عمل مجسمات بالطين الأسواني، ونفذت رانيا شلتوت ورشة عمل أساور وحروف بالخرز الأبيض والأسود.

واختتمت الفعاليات بجناح "حياة كريمة" مع تصميم مجلة حائط تنفيذ شيرين عبد الوهاب، وفقرة رسم على الوجه لسهام محمد.

تقام الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.