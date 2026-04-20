"في كل الأحوال".. ترامب: اتفاق السلام مع إيران سيحدث سلميًا أو بضغوط

كتب : وكالات

03:12 م 20/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إلى شبكة ايه بي سي في مقابلة مع جوناثان كارل، تناول فيها تطورات الوضع في إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال ترامب إن الأمور قد تسير بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن إيران إما أن تلتزم بالاتفاق أو ستواجه مشكلات، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستحدد مسار الأحداث.
وعند سؤاله عن فرص التوصل إلى اتفاق سلام، أكد ترامب أن ذلك سيحدث في جميع الأحوال، سواء عبر مسار سلمي أو من خلال ضغوط، قائلاً إن الاتفاق سيتم بطريقة أو بأخرى.
وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات، وبعد تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي قبالة السواحل الإيرانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصارًا على المضيق، في حين أعلنت إيران تحرك قواتها البحرية للسيطرة عليه، فيما أفادت جهة مختصة بمراقبة الملاحة بإطلاق النار على سفينتين على الأقل.
وأضاف ترامب أن هذا التطور يمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، واصفًا ذلك بأنه انتهاك خطير، لكنه أوضح أن إطلاق النار توقف لاحقًا، مع استمرار متابعة الوضع.
كما أشار إلى أن تصريحاته السابقة بشأن الاتفاقات المحتملة تختلف أحيانًا عن مواقف القادة الإيرانيين، في ظل تباين الروايات بين الجانبين.

