وقعت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للأسمدة (AlexFert) التابعة لـ"ڤالمور القابضة"، وأوراسكوم للإنشاءات، وشركة يونايتد إنرجي جروب لتطوير الهيدروجين الأخضر (UEG)، مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر "إيجبس 2026"، لدراسة وتطوير مشروع "مركز البحر المتوسط للهيدروجين الأخضر" بمدينة الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المستدامة.

وتم توقيع المذكرة تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور قيادات الشركات، بهدف تدشين مرحلة جديدة من التكامل الصناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول للطاقة النظيفة.

قدرات إنتاجية مستهدفة بـ500 ميجاوات و480 طن أمونيا يوميًا

وبموجب الاتفاق، تتولى شركتا "UEG" و"أوراسكوم للإنشاءات" قيادة دراسات الجدوى الفنية لتوليد طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاوات (رياح وطاقة شمسية) لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

فيما تعمل شركتا "أبو قير" و"الإسكندرية للأسمدة" على تقييم دمج الهيدروجين في إنتاج الأمونيا بطاقة تصل إلى 480 طن يوميًا من الأمونيا منخفضة الكربون، المنتجة باستخدام وقود متجدد من أصل غير حيوي، مع دعم الاستفادة من الموارد المحلية والبنية التحتية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الأطراف لإجراء الدراسات الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيدًا للتفاوض على الاتفاقيات النهائية وفق نتائج هذه الدراسات.

وأكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بقيادة التحول نحو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وتعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية.

من جانبه، أوضح جو شياودونج، المدير العام لشركة UEG، أن المشروع يستهدف إنشاء منصة قابلة للتوسع للهيدروجين الأخضر في مصر، بما يدعم الصناعة المحلية وأسواق التصدير.

وأشار المهندس كامل الصاوي، رئيس "UEG" في إفريقيا، إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لاستثمارات الطاقة الخضراء، مع العمل على تسريع دراسات المشروع وبناء الشراكات اللازمة لتنفيذه.

وقال المهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إن الشركة تركز حاليًا على التقييمات الفنية لدمج الطاقة المتجددة لإنتاج هيدروجين أخضر موثوق وبتكلفة تنافسية وعلى نطاق واسع.

بدوره، أكد علاء البنا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأسمدة، أهمية دمج الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا، بما يعزز الاستدامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

كما أوضح جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الشركة لتعزيز القيمة المستدامة في قطاعي الكيماويات والطاقة، ودعم تطوير الإسكندرية كمركز لتداول الوقود الأخضر.

يذكر أن شركة الإسكندرية للأسمدة تأسست عام 2003، وتدير منشأة إنتاج متطورة على مساحة 110 ألف متر مربع بمدينة الإسكندرية، وتعد من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والأمونيا.

كما تمتد استثمارات "ڤالمور القابضة" منذ عام 1997 عبر خمسة قطاعات رئيسية تشمل الكيماويات، ومواد البناء، والطاقة، والنفط والغاز، والخدمات المالية غير المصرفية، مع تداول أسهمها في البورصة المصرية وبورصة الكويت.