كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الباعة الجائلين بسكب المياه على الرصيف، ومنعها وآخرين من الجلوس عليه بأحد الشوارع بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

ضبط بائعين بعد واقعة رش المياه على الرصيف

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد بمقطع الفيديو المتداول، دون مراعاة لحقوق المواطنين أو القواعد العامة.

واقعة منع المواطنين من الجلوس في حلوان

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

