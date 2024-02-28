نشرة التوك شو| بشرى بشأن أسعار السلع.. وتفاصيل العروض المقدمة لشركة "وطنية"

كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرزها.

موازنة النواب": السوق السوداء للدولار تكبدت خسائر فادحة بعد "رأس الحكمة

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المضاربين في السوق السوداء للعملة الأجنبية تكبدوا خسائر فادحة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة

بفضل رأس الحكمة.. شعبة المستوردين تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: أقل طن من خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا

كثيرة وندرسها.. الحكومة تكشف تفاصيل العروض المقدمة لشركة "وطنية"

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية

رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة تصل لـ 40%

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري صلب، واستطاع أن تجاوز العديد من التحديات، مبينا أنه قيمة صفقة رأس الحكمة التي وصفها بـ"التاريخية" ستساهم في الحد من السوق الموازية للدولار

في خان يونس.. أسامة كمال: "واشنطن بوست" تكذب إسرائيل بشأن مقتل السنوار

قال الإعلامي أسامة كمال، إن صحيفة "واشنطن بوست" كذبت كافة التصريحات الإسرائيلية بشأن اغتيال يحيي السنوار قائد حماس في غزة، حيث شددت على أن تل أبيب على يقين بأن السنوار لا يزال داخل أنفاق خان يونس

بعد رأس الحكمة.. مسئول يكشف آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة، والتي تقع على شاطئ البحر الأحمر