رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة تصل لـ 40%

كتبت -داليا الظنيني:

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري صلب، واستطاع أن تجاوز العديد من التحديات، مبينا أنه قيمة صفقة رأس الحكمة التي وصفها بـ"التاريخية" ستساهم في الحد من السوق الموازية للدولار.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مع تحويل قيمة الصفقة إلى مصر، فإن البنك المركزي سيكون قادرا على مواجهة السوق السوداء، حيث جاءت الصفقة في توقيتها المناسب، إضافة إلى أن المؤسسات الأجنبية بدأت تتحدث بشكل إيجابي عن الوضع الاقتصادي في مصر".

وحول وضع السوق السوداء للدولار، أوضح أن "السوق السوداء ستختفي ما دام البنوك تلبي احتياجات المستوردين".

ونفى الإتربي ما يتردد بشأن طرح عدد من البنوك شهادات إدخارية بفائدة تصل إلى 40%، موضحا أن أكبر فائدة للشهادات الاستثمارية الآن قيمتها 27%.

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