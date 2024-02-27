بعد رأس الحكمة.. مسئول يكشف آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة

كتبت -داليا الظنينى:

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة، والتي تقع على شاطئ البحر الأحمر.

وقال "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية الحدث اليوم، إن منطقة رأس جميلة تقع في منطقة مميزة على البحر الأحمر، ويبلغ مساحتها ٨٦٠ ألف متر، لذلك تسعى الدولة لتحقيق أفضل استفادة منها.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لتعظيم الاستفادة من العوائد وحسن استخدام الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وتضم خبراء من الوزارتين للوصول إلى رؤية استراتيجية لاستغلال منطقة رأس جميلة بالشكل الأمثل.

وأكد أنه تم عقد أول اجتماع الأسبوع الماضي بمشاركة وزيري قطاع الأعمال ووزير الإسكان، من أجل العمل على تحقيق أقصى استفادة من منطقة رأس جميلة وتحقيق المنفعة العامة للدولة.

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