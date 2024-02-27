إعلان

BBC

بعد رأس الحكمة.. مسئول يكشف آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة

10:33 م الثلاثاء 27 فبراير 2024

مشروع رأس جميلة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن آخر مستجدات تطوير منطقة رأس جميلة، والتي تقع على شاطئ البحر الأحمر.

وقال "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية الحدث اليوم، إن منطقة رأس جميلة تقع في منطقة مميزة على البحر الأحمر، ويبلغ مساحتها ٨٦٠ ألف متر، لذلك تسعى الدولة لتحقيق أفضل استفادة منها.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لتعظيم الاستفادة من العوائد وحسن استخدام الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وتضم خبراء من الوزارتين للوصول إلى رؤية استراتيجية لاستغلال منطقة رأس جميلة بالشكل الأمثل.

وأكد أنه تم عقد أول اجتماع الأسبوع الماضي بمشاركة وزيري قطاع الأعمال ووزير الإسكان، من أجل العمل على تحقيق أقصى استفادة من منطقة رأس جميلة وتحقيق المنفعة العامة للدولة.

اقرأ أيضا :

رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة تصل لـ 40%

منطقة رأس جميلة تطوير منطقة رأس جميلة شاطئ البحر الأحمر رأس جميلة تقع في منطقة مميزة رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة مشروع رأس جميلة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كثيرة وندرسها.. الحكومة تكشف تفاصيل العروض المقدمة لشركة "وطنية"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"دماء على الذهب".. كواليس مقتل "الخواجة" أشهر جواهرجى في وسط البلد
عاجل - الداخلية تكشف حقيقة صورة الملثمين الـ 6 في القاهرة