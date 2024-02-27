كثيرة وندرسها.. الحكومة تكشف تفاصيل العروض المقدمة لشركة "وطنية"

كتبت – داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: إن طرح الشركة سيكون قريبا بمجرد انتهاء تقييم العروض التي تقدم بها عدد من الشركات العالمية والمصرية.

وتابع: "سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف، كما أن عملية الإصلاح التزام من الدولة التي تدعم أيضًا القطاع الخاص".

وأوضح أن هناك عروضا عديدة وتم استعراض اليوم أفضل 3 منهم، وسيتم الإعلان عنها لاحقا حول التخارج الكامل أو المشاركة مع القطاع الخاص، وتعدد الصفقات ميزة لاختيار أفضل العروض.

وتابع: لن يتم إرجاء برنامج الطروحات، والدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واختتم: وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات، وأي صفقات استثمارية تمكن الدولة من عملية الإصلاح لمواجهة التحديات الراهنة، وبرنامج الطروحات سيساهم بشكل كبير في خفض الأسعار؛ خاصة بعد إبرام مصر صفقة رأس الحكمة ومشروعات أخرى.

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