بفضل رأس الحكمة.. شعبة المستوردين تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع



كتبت - داليا الظنيني:

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: أقل طن من خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا.

وقال القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام، ما بين 30 إلى 50 مليار دولار سنويا، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمواد الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للخارج.

وتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.



