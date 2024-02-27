"السياحة" تكشف مواعيد تشغيل المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد تشغيل المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2024.

وأشار، "صادق" في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى تحديد مواعيد عمل المتاحف في شهر رمضان لعام 2024، حيث ستكون مفتوحة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ما عدا المتاحف التالية:

المتحف المصري بالتحرير: سيكون مفتوحًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

المتحف اليوناني الروماني: سيكون مفتوحًا أيضًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

متحفي الغردقة وشرم الشيخ: ستتم زيارتهما على فترتين؛ الفترة الصباحية تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثانية ظهرًا، أما الفترة المسائية فتبدأ من الثامنة مساءًا وتستمر حتى الحادية عشر مساءً.

وأوضح أنه تم تحديد مواعيد عمل المواقع الأثرية خلال شهر رمضان 2024، حيث ستكون مفتوحة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، باستثناء الآتي:

- الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة: تبدأ مواعيد الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الرابعة والنصف عصرًا.

- بالنسبة للمناطق الأثرية بقنا والأقصر وأسوان: ستستمر مواعيد الزيارة على مدار اليوم بنفس التوقيت المعتاد.

وأكد أن شباك التذاكر سيتم إغلاقه ساعة قبل انتهاء مواعيد الزيارة المحددة.