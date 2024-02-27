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حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش.. وقرار بشأن "رأس الحكمة"

07:49 م الثلاثاء 27 فبراير 2024
حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش.. وقرار بشأن "رأس الحكمة"

اجتماع الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة

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كتب- محمد شاكر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، إضافة لتنفيذ مصر بجانب 4 دول أخرى، إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي رأس الحكمة قادة القوات المسلحة الطقس إنزال جوي مساعدات غزة

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