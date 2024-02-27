مرتفع جوي يضرب مصر.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة وتحذر المواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم لكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مقارنة بأمس.

وأكدت أن الحرارة تعاود الارتفاع خلال الـ24 ساعة المقبلة مرة أخرى نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع الحرارة، لتسجل 28 وحتى 29 على القاهرة وتستمر الموجة الحارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى الحرارة تنخفض بمجرد غياب أشعة الشمس؛ لتسود أجواء باردة على أغلب الأنحاء خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، منوهة بأن الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 15 في بعض المناطق.

وتابعت: "طقس يكون دافئ على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، باردة في أول الليل، شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة".

وناشدت المواطنين عدم الانخداع بالدفء، والحفاظ على ارتداء ملابس شتوية على مدار اليوم كله؛ تجنبا للإصابة بنزلات برد، ناصحة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل يوم الجمعة المقبل.