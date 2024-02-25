تعزيز التحول الرقمي.. وزير العمل يشدد على تسهيل الخدمات للعمالة غير المنتظمة



كتب- محمد أبو بكر:

نظم حسن شحاتة، وزير العمل، خلال جولته اليوم الأحد في محافظة بورسعيد، لقاء مع العاملين في مديرية عمل المحافظة، برئاسة عبد الونيس عبدالله، مدير المديرية، داخل قاعة السفيرة فايزة النجا.

وبحسب بيان، الأحد، حث "شحاتة"، العاملين على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم أثناء تقديم الخدمات، وتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتطبيق القانون وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، واستمع إلى استفساراتهم حول خطط الوزارة، خاصة مشروع مهني 2030، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير نظام العمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل، على أهمية تكثيف جهود التفتيش على العمل، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل؛ لزيادة الإنتاجية، والاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام وزير العمل ومحافظ بورسعيد بجولة تفقدية في مبنى مديرية العمل بالمحافظة، وكان في استقبالهم عبدالونيس عبدالله، مدير المديرية ، حيث تم إطلاق البث الأولي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وتماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي.

وأوضح وزير العمل، أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة؛ لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال للتوجه إلى مقر مديرية العمل للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم؛ للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، وتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، استمع الوزير، إلى عرض من المختصين حول آلية دخول المقاولين؛ لتسجيل بياناتهم على المنصة المزمع إطلاقها بشكل كامل، استعدادًا لتقديم الخدمة الإلكترونية وفقًا لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وشدد "شحاتة"، على ضرورة البدء السريع في إطلاق البث الأولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، مع التأكيد على التغلب على أي عقبات قد تظهر خلال هذه العملية؛ لضمان تحقيق المنصة أهدافها بأكمل وجه.

يُذكر أن وزارة العمل تدير ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، وتعمل على توسيع قاعدة البيانات وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.