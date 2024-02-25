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BBC

طقس الإثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وظواهر جوية على أغلب المحافظات

09:35 م الأحد 25 فبراير 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الاثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء.

ويسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا، مع نشاط رياح على بعض المناطق تكون أحيانا مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

12

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

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