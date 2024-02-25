فترة أقصى الاحتياجات.. تفاصيل إجراءات "الري" للتعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظات وتطوير منظومة توزيع المياه

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة المختلفة (مصلحة الري- هيئة الصرف- مصلحة الميكانيكا والكهرباء)؛ لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات بالموسم الصيفي المقبل، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات (أسوان- الفيوم- المنوفية- الدقهلية- الغربية- الإسماعيلية).

وأشار سويلم إلى ما تحقق خلال الشهور الماضية من تحسن كبير في مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفي المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفى السابق.

وأشار وزير الري إلى حرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بشكل دوري -سواء في اجتماعات موسعة أو على حدة- أو من خلال ورش العمل التي عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.

وشدد سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسؤولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كل الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة؛ لضمان إدارة كل عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع تأكيد الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كإحدى أدوات تحقيق اللا مركزية في الإدارة، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الاعتيادي بين المهندسين والعاملين بالإدارات الواقعة بنطاق المحافظة.

وأكد سويلم أن تقييم مستوى الأداء في كل إدارة مركزية؛ هو المعيار الرئيسي لتقييم كل رئيس إدارة مركزية، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.

وأشار وزير الري إلى قيام الوزارة بتفعيل مبادئ المراجعة الداخلية والحوكمة من خلال وجود العديد من الجهات الرقابية التي تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة؛ مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.

واستعرض سويلم موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتطهيرات المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، موجهًا بضرورة نهو كل أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل ٢٠٢٤، وأيضًا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف.

ووجه الوزير بمراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول؛ خصوصًا مقاولي أعمال التطهيرات كأداة لتقييم المقاولين، ليتم الاعتماد عليها لاحقًا في إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

ووجه سويلم بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة في كل مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط.

ووجه الوزير بإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف، لتصبح إدارة مركزية مسؤولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري.

ووجه سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات في ترعة بورسعيد ومرور المهندس رئيس قطاع الري؛ للتأكد من نهو التطهيرات في أسرع وقت، مع سرعة نهو الملاحظات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة في ما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع (بحر شبين- الشرقاوية- الصالحية- بحر يوسف) وعدد من المصارف بمحافظتي كفر الشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلي بالصالحية بمحافظة الشرقية، وأمام سحارة ترعة القنطرة.

وتم عرض موقف متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار هذه التنسيقات وتأكيد نهو تطهيرات المساقي قبل موسم أقصى الاحتياجات.

وتم عرض موقف النقاط الساخنة بعدد من المحافظات، وكل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات دون أي معوقات.

واستعرض سويلم إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه؛ لضمان التعامل الفعال مع كل الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل؛ من خلال حساب الاحتياجات الفعلية.