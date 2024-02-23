"مدبولي": مخطط التنمية العمرانية يتضمن تطوير "مطروح والسلوم والعلمين"

كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تساهم في تحويل منطقة الساحل الشمالي من منتجعات سياحية، إلى مدن ذكية وعمرانية وسياحية أيضًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن مشروع رأس الحكمة، يساهم في توظيف الكثير من العمالة.

وتابع أنه لولا دعم القيادة المصرية والإمارتية، ما كان سيرى مشروع رأس الحكمة النور، مضيفًا أن الجانب المصري متمثل في هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، كاشفا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

ونوه إلى أن فكر الدولة يتمحور حول مستقبل هذا البلد، وهذا ما سنشاهده في الكثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وشكر رئيس الوزراء، القيادة المصرية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن تخصيص أرض للمطور، مقابل مقدم نقدي، بالإضافة إلى حصة من المشروع.