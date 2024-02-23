"مدبولي": مشروع تطوير "رأس الحكمة" يوفر ملايين من فرص العمل

كتب- محمد فتحي:

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تساهم في تحويل منطقة الساحل الشمالي، من منتجعات سياحية فقط، إلى مدن ذكية وعمرانية وسياحية أيضًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، يساهم في توفير ملايين فرص العمل توظيف الكثير من العمالة.

ونوه إلى أن فكر الدولة يتمحور حول مستقبل هذا البلد، وهذا ما نشاهده في الكثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع أنه لولا دعم القيادة المصرية والإمارتية، ما كان سيرى مشروع رأس الحكمة النور، مضيفًا أن الجانب المصري متمثل في هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، كمان أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للقيادة المصرية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن تخصيص أرض للمطور، مقابل مقدم نقدي، بالإضافة إلى حصة من المشروع.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.