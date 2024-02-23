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هاني الناظر.. شيخ الأزهر ينعى الرئيس الأسبق لـ "القومي للبحوث"

02:09 م الجمعة 23 فبراير 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هاني الناظر.. نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والذي وافته المنية أمس الخميس، بعد رحلة قضاها في خدمة المرضى، ومساعدة الناس ومد يد العون للمحتاجين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وأصدقائه ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل عمله شفيعا له، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الدكتور أحمد الطيب الدكتور هاني الناظر أسرة الدكتور هاني الناظر المركز القومي للبحوث

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