ترامب: إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا

كتب : وكالات

04:48 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا.

وكتب ترامب على منصته على تروث سوشيال: "إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بإزالة أو تقوم حاليًا بإزالة جميع الألغام البحرية! شكرًا لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أبدًا. ولن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم".

كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر لعدد من الدول العربية، وقال على تروث سوشيال: "شكرًا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على شجاعتكم العظيمة ومساعدتكم".

كما شكر ترامب باكستان قائلا: "شكرًا لباكستان ورئيس وزرائها العظيم ومارشال الميدان، شخصان رائعان جدًا".

وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال: "يوم عظيم ولامع للعالم".

دونالد ترامب مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار

