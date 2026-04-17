ترامب: إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تقوم حاليا بإزالة الألغام من مضيق هرمز بمساعدة أمريكا.

وكتب ترامب على منصته على تروث سوشيال: "إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بإزالة أو تقوم حاليًا بإزالة جميع الألغام البحرية! شكرًا لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أبدًا. ولن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم".

كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر لعدد من الدول العربية، وقال على تروث سوشيال: "شكرًا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على شجاعتكم العظيمة ومساعدتكم".

كما شكر ترامب باكستان قائلا: "شكرًا لباكستان ورئيس وزرائها العظيم ومارشال الميدان، شخصان رائعان جدًا".

وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال: "يوم عظيم ولامع للعالم".