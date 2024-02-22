السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - منوف" السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار 533 (خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر بين (القاهرة - منوف) اعتبارا من يوم السبت الموافق 24/2/202، حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل منوف الساعة 6:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من الجمعة 23/2/2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب (طنطا - منوف) حتى محطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءً طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقًا للجدول المرفق.