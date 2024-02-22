25 ألف غرفة عائمة في 2030.. "الآثار" تكشف مميزات السياحة النيلية - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار، مميزات منتج السياحة النيلية، ومقوماته، وأهداف الوزارة ومسارات العمل لتطويره بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من من منتح السياحة النيلية، لا سيما أنه من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة؛ يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكدت "السياحة"، وفق فيديو لها، أن منتج السياحة النيلية ذو ميزة تنافسية مرتفعة، وجاذب للسائحين ذو طبيعة الإنفاق المرتفع.

وأعلنت خروج الموسم السياحي الشتوي بشكل متميز وناجح، لافتة إلى الوصول لـ12492 غرفة فندقية عائمة، خلال الموسم الشتوي هذا العام.

وأشارت الوزارة، إلى أن أهدافها من تطوير منتج السياحة النيلية، كما يلي:

- رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

- التأكد من تلقي الزائر السائح ما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

- هناك مستهدفات لزيادة الطاقة الفندقية العائمة في مصر لتصل إلى 25 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، وفقًا للطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.

ولفتت "السياحة"، إلى أن مسارات العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، كالآتي:

- الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا، وبحث إمكانية تشغيلها.

- رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حاليًا وزيادة أعدادها.

- تقنين بعض أوضاع المراسي النيلية غير المرخصة.

- إنشاء مراسي نيلية جديدة.

- تأهيل الكوادر البشرية والأطقم الملاحية العاملة في الفنادق العائمة.

- الصيانة الدورية للشمندورات.

- استمرار أعمال التكريك بالمجرى الملاحي.