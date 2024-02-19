أستاذ بالأزهر: الصدقة تزيد المال وتفرج الكرب وتجلب البركة والخير

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الإنفاق معناه هو إن الشخص يخرج من لغيره بما ينفعه، لافتًا إلى أن التصدق بالمال من أعلى درجات الإنفاق.

وتابع الأستاذ بجامعةالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "ما يتم انفاقه من مال يتحول الى بركات وتفريج هموم وتوسيع رزق"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

واستكمل: "المال فى جيبك كما هو مال، لكن لما يخرج يتحول الى ما ينفع الناس ويعود عليك بالخير والبركة وقضاء حوائجك، وليس بالمال فقط يكون الانفاق بل يكون بتقديم العون والطعام والكسوة والابتسامة كل هذه تعتبر إنفاق وصدقات".