برلماني يقترح تقسيم مدينة شبرا الخيمة إلى 3 أحياء

كتب- نشأت علي:

قدم النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة بشأن ضرورة تقسيم مدينة شبرا الخيمة إلى 3 أحياء وإنشاء حي ثالث بإدارته الخدمية المختلفة وقسم شرطة ثالث ليتسنى السيطرة على المشكلات العديدة وتقديم خدمات متميزة لمواطني مدينة شبرا الخيمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح النائب مجاهد نصار، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن مدينة شبرا الخيمة تعاني بمناطقها المختلفة من الازدحام الشديد والتكدس وتعتبر من أعلى المدن كثافة في مصر بالإضافة لكثرة المترددين عليها للعمل في المصانع التي تعد مقصدًا للكثيرين من المحافظات القريبة، ويزيد عدد سكانها على 3 ملايين مواطن ويحدها العديد من المحاور والطرق الرئيسية، وهو ما يلقي بأعباء كثيرة على رؤساء وأجهزة الحيين في السيطرة على مشاكل وانتشار القمامة والمخلفات وتلوث البيئة وأزمات إشغالات الطرق والبناء المخالف.

وأضاف مجاهد نصار، أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة على أرض الواقع من قبل الأحياء والإدارات الخدمية ورجال وزارة الداخلية في قسمي شرطة أول وثان شبرا الخيمة، الأمر الذي يتطلب إنشاء حي ثالث بإدارته الخدمية المختلفة وقسم شرطة ثالث شبرا الخيمة، وذلك من أجل تخفيف الضغط الكبير على الحيين وقسمي الشرطة.

وطالب مجاهد نصار، بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والمحافظة على سلامتهم وأمنهم والحد من زيادات معدلات الجريمة والحوادث وانتشار المخدرات بمناطق شبرا الخيمة.