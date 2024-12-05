وزير الشؤون النيابية: قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لمعالجة أوضاع اللاجئين

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهرزاد طادجباخش، رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.

وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

قانون لجوء الأجانب في مصر

كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، باعتباره خطوة مهمة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وشهد اللقاء إعراب مسئولي المفوضية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب وإقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

اقرأ أيضًا:

عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة