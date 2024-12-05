حالة طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: أمطار وشبورة وبرودة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الـ48 ساعة المقبلة يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

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