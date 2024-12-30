تفاصيل مسابقة "الأزهري الصغير" للطلاب المصريين والوافدين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة مسابقة الأزهري الصغير لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال "مصريين - وافدين" بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وتعقد المسابقة، ضمن حرص قطاع المعاهد الازهرية، على غرس القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتنمية روح الانتماء للأزهر الشريف من خلال التعرف على القيم الإسلامية، اللغة العربية، والمهارات الاجتماعية.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى ما يلي:

1) الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

2) تنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف.

3) اكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم.

مستويات المسابقة:

- المستوى الأول:

حفظ (3) أجزاء من القرآن الكريم (عم، وتبارك، وقد سمع ) + (15) حديثًا.

-المستوى الثاني:

حفظ أكثر من (3) أجزاء يتضمنون أجزاء (عم، وتبارك، وقد سمع) + (20) حديثًا.

المستوى الثالث:

- حفظ (جزء عم) + (5) أحاديث.

- المستوى الرابع:

- حفظ جزئي (عم، وتبارك) + (10) أحاديث.

- الفئات المستهدفة من المسابقة:

- أطفال الروضة بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية "عربي ولغات" - الخاصة)

- آلية التقديم في المسابقة

1) تسجيل الأسماء على بوابة الأزهر الإلكترونية في النموذج المعد لذلك، مع تسجيل بيانات المتقدم بالمعهد.

2) الاحتفاظ برقم التسجيل على البوابة.

1) تسجيل الأسماء على بوابة الأزهر الإلكترونية في النموذج المعد لذلك، مع تسجيل بيانات المتقدم بالمعهد.

جوائز مسابقة «الأزهرى الصغير»

يتم منح الفائزين جوائز مالية بقيمة 100 ألف جنية مصري.

روابط التقديم:

رابط التقديم للطلاب المصريين:

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- رابط التقديم للطلاب الوافدين:

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